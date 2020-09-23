Названы самые дешевые кроссоверы в Украине: ТОП от $10 000

Несмотря на несколько замедленную автомобилизацию населения Украины, наши соотечественники любят машины и ценят удобство личного транспорта. Кроссоверы сегодня на вершине популярности. Их выбирают и украинские автомобилисты, но что можно сказать об ассортименте таких автомобилей?

Сразу стоит отметить, что от кроссоверов не стоит ожидать способностей внедорожников. Это тип автомобилей для других целей, они позволяют чувствовать себя увереннее на дороге благодаря высокой посадке, а в багажник помещается больше груза в сравнении с привычными седанами и хэтчбеками. АвтоОбоз все проверил и готов показать самые дешевые кроссоверы в Украине.

Не стоит забывать, что кроссовер часто ограничивается стилистическими отличиями от 100-процентно легковой машины, в техническом плане оставаясь все той же моделью, которая разве что претерпела косметические изменения. Производителям под этим "соусом" сегодня удается продать что угодно. Но, как правило, пластиковый обвес по кузову хотя бы дополняют увеличенным дорожным просветом. Это позволит расслабиться не только на разбитых дорогах украинских городов, но и на загородных грунтовых направлениях.

Что можно купить в Украине в сегменте дешевых кроссоверов, чтобы высоко сидеть, далеко глядеть и получить возможность забраться дальше парковки супермаркета? Мы подобрали предложения до 400 000 грн на момент создания публикации.

Lada Xray – 298 890 грн

Билет вхождения в мир кроссоверов в Украине стоит почти 300 000 гривен. За эти деньги покупатели получат российский бюджетный автомобиль. Странно? Похоже, что да. Видимо, поэтому на дорогах "Лада Хрей" встречается крайне редко. С небольшой доплатой следующий автомобиль в подборке – намного интереснее. Но сперва разберемся с Lada.

За обозначенную сумму, как указано на официальном сайте "Лада" в Украине, предлагается компактный кроссовер производства ЗАЗ на заводе в Запорожье. Машина оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой механической КПП. Есть вариант мощнее, но будет дороже.

Chery Tiggo 2 – 307 489 грн

Как было отмечено выше, с небольшой доплатой разницы можно взять более привлекательный кроссовер. "Чери Тигго 2" выглядит стильно и современно, к тому же украинцы хорошо знакомы с этой моделью.

Во всех модификациях под капотом – двигатель объемом 1,5 л мощностью 106 л.с. В базовом исполнении он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой.

Renault Sandero Stepway – 361 900 грн

"Рено Сандеро Степвей" – один из любимых автомобилей украинцев. Это первая модель в подборке, которая за сравнительно доступную цену позволяет приобщиться к миру кроссоверов именитых производителей.

Компактный современный кузов скрывает довольно простую и проверенную конструкцию, которая идеально вписывается в концепцию и характер эксплуатации бюджетной машины. Стартовая версия предлагает 0,9-литровый бензиновый мотор на 90 л.с. и 5-ступенчатую механическую КПП. Renault Sandero Stepway всегда переднеприводный.

JAC S2 – 370 500 грн

Многим покупателям нравится этот бюджетный автомобиль. JAC S2 современно выглядит и даже никого не копирует, в его дизайне использованы приятные и понятные пропорции.

Дежурный для этого сегмента объем двигателя в 1,5 л позволяет выдавать 113 л.с. Силовая установка работает в паре с 5-ступенчатой МКПП.

Lada Vesta SW Cross – 372 690 грн

Еще одна "Лада" за гривны. На этот раз – более крупная "Веста". Точнее, кроссовер на ее базе. То есть, универсал повышенной проходимости... Из внедорожных атрибутов здесь – детали обвеса из неокрашенного пластика и приставка Cross в названии. И, конечно, почти 77,5 тыс. разницы в цене со стандартным седаном Lada Vesta.

В базовой модификации автомобиль оснащается той же связкой, что и Xray: двигатель объемом 1,6 л развивает 106 л.с. и сочетается с механической коробкой передач на 5 ступеней.

Chery Tiggo 3 – 378 014 грн

Еще один китайский кроссовер в нашей подборке. В сравнении с Lada Vesta SW Cross доплатить придется лишь несколько тысяч гривен, но взамен можно получить высокий автомобиль, который действительно похож на внедорожник.

Мотор 1.6 предлагает довольно серьезные 126 л.с. и работает вместе с 5-ступенчатой механической КПП. Выглядит модель не слишком современно (автомобиль появился в 2005 году), но периодические обновления спасают ситуацию. К тому же, этот китайский кроссовер хорошо знаком украинским покупателям.

Renault Duster – 382 900 грн

Бестселлер украинского рынка в своем сегменте. Как оказалось, не самый дешевый кроссовер в нашей стране. С другой стороны, привлекательность бренда и любовь покупателей непосредственно к "Рено Дастер" вывели автомобиль в топы продаж. К тому же, из всех машин в подборке именно Duster предлагает самый высокий потенциал универсального применения – в том числе на бездорожье. Конечно, для этого лучше выбрать модификацию с полноприводной трансмиссией.

В базовом же исполнении автомобиль предлагается с передним приводом, 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой.

Chery Tiggo 4 – 392 119 грн

Компактный кроссовер "Чери Тигго 4" выглядит очень современно. Его дизайн в рамках недавнего рестайлинга подогнали под стиль флагмана – Chery Tiggo 8. В автомобиле изменилась передняя решетка, оформление бампера и появились новые фары.

В движение автомобиль приводит 1,5-литровый мотор с отдачей в 113 л.с. ,который работает в паре с МКПП на 5 ступеней.

JAC S3 – 399 000 грн

Самый дорогой автомобиль в нашей подборке доступных кроссоверов. Но вы все равно заплатите менее 400 тысяч гривен. В этом случае китайская машина предложит бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 119 л.с. Интересно, что мотор сочетается не с 5-ступенчатой КПП, а с 6-ступенчатой механической коробкой. В более дорогой модификации доступен вариатор.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых дешевых новых автомобилях в Украине.