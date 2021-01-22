Самые дешевые авто с АКПП: что купить в Украине до 30 000 грн

Давайте на чистоту: купить машину за 30 000 грн непросто, а в случае выбора АКПП (автоматической коробки) ситуация дополнительно усложняется. Но ничего невозможного не существует.

AutoOboz подобрал самые интересные предложения украинского рынка, которые позволяют уложиться в ограниченный бюджет, но передвигаться с комфортом. Хотя сперва стоит разобраться в нюансах.

В чем плюсы? С преимуществами АКПП спорить трудно – сегодня почти никто не хочет управляться с механической коробкой. Это не так сложно, но МКПП все же стремительно сдает позиции в статистике продаж. Однако какие могут быть минусы? В конкретном случае, когда бюджет ограничен 30 000 грн, придется иметь дело исключительно с рынком б/у авто. С другой стороны, такая сумма денег позволит присмотреться разве что к классическому автопрому. Если видите в этом преимущество, продолжим! И да, по понятным причинам здесь обойдемся без советских машин – очевидный плюс.

Talbot Horizon – настоящий выбор для энтузиастов. Вы ведь даже никогда не слышали о такой машине, верно? Сделаем вид, что просто забыли. Напоминаем: Talbot – франко-британский автопроизводитель, сегодня права на компанию принадлежат Peugeot и Citroen. А непосредственно Horizon являлся локализованной для европейского рынка модификацией американского хэтчбека Chrysler. Такая сложная история.

Talbot Horizon – эксклюзив для Украины auto.ria

С Horizon легко выделиться в потоке auto.ria

Тем не менее, выглядит автомобиль 1983 года очень стильно, отлично звучит и бонусом – неплохо сохранился. Машина требует небольшого ремонта, а пробег равен 200 000 км. Просят за авто чуть меньше 20 000 грн. Единственный недостаток – запчасти.

Volvo 744 1989 года за 28 000 грн – неплохой выбор. Да, машина не выглядит свежей. Но это довольно крутой шведский седан с классическим дизайном и автоматической КПП. К тому же, старые Volvo довольно надежны. Пробег – 193 000 км.

Volvo за 28 000 грн – что может пойти не так? auto.ria

Салон Volvo 744 сохранился неплохо auto.ria

За те же 28 тысяч можно присмотреться к Nissan Gloria 1982 года. Внимание публики и соседей по трафику обеспечено. К тому же, это экзотика для украинских дорог – автомобиль в праворульном исполнении привезен из Японии. Правда, придется привыкать к такому расположению руля и наружным зеркалам заднего вида, установленным почти на носу машины. Если верить объявлению (лучше не стоит), машина преодолела 100 000 км.

Nissan Gloria выглядит так, словно с ним можно записать музыкальный клип auto.ria

Более традиционный вариант – второе поколение VW Passat 1985 года. За 28 000 грн предлагают автомобиль с пробегом 300 000 км. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что эта цифра выглядит несколько заниженной для немецкой машины 36-летней давности.

Этот VW Passat до сих пор кажется приятной машиной auto.ria

Но выглядит этот Passat классно. Конечно, автомобиль "устал" за эти годы, но все еще функционален и кажется удобным. Небольшой ремонт автоматической коробки – и еще поездит!

А теперь серьезно: Toyota Camry за 17 000 грн – настоящий джекпот! Машина 1988 года – модель второй генерации, потрясающе надежный автомобиль. Даже немного жаль, что конкретный экземпляр с пробегом 200 000 км требует ремонта двигателя. Но если решить эту проблему, знаменитый японский автомобиль прослужит очень долго.

Toyota Camry приятно удивит надежностью, но сперва ее придется отремонтировать auto.ria

Ford Taurus – как всегда, много автомобиля за мало денег. Этот седан 1991 года оценили в 28 тысяч гривен (пробег – 200 000 км). Время как следует потрепало эту машину, но такие деньги за 4,8-метровый седан с АКПП – сделка века. Интересно, что автомобиль на ходу. И выглядит довольно харизматично. Настоящая американская классика. Хотя теперь кажется, что немного дороговато.

Ford Taurus c "автоматом" продают за интересную цену auto.ria

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о ценах на самые любимые автомобили украинцев. Оказывается, наши соотечественники мечтают купить довольно странные машины – во всяком случае, некоторые позиции способны удивить.