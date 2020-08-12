Самые дешевые авто: что можно купить в Германии за 200 евро

Рынок б/у авто в Украине находится в плохом состоянии из-за высоких цен. Поэтому многие обращаются у немецким площадкам. Там можно найти машины дешевле 200 евро.

First Gear собрал лишь небольшую часть того, на что можно обратить внимание. Если в кармане немногим более 100 евро – можно начинать изучение. Конечно, автомобили давно не новые, но все они очень дешевы и находятся в рабочем состоянии.

Б/у Opel –явление распространенное для украинских автомобилистов. Но усредненные 3000-5000 евро за старые Corsa и Astra в Украине нельзя назвать адекватной ценой. 120 евро – совсем другое дело. У автомобиля 1990 года пробег составляет 200 000 км, при этом техническое состояние более чем удовлетворительное.

Opel Corsa. Фото: firstgear.ua

Небольшое количество ржавчины объясняет цену в 199 евро за этот Ford Fiesta. Тем не менее, автомобиль на ходу, неплохо выглядит и стоит очень привлекательно. Пробег – 120 000 км.

Ford Fiesta. Фото: firstgear.ua

Б/у Volkswagen Polo – беспроигрышный вариант для наших автомобилистов. Подумаешь – машине 30 лет. Зато цена – всего 225 евро!

Volkswagen Polo. Фото: firstgear.ua

Если немного добавить, можно приобрести за 250 евро легендарный VW Passat B3. Пробег составляет 236 000 км. За долгие годы краска потускнела, поэтому кузов нужно перекрасить. Или не нужно.

VW Passat. Фото: firstgear.ua

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о самом дешевом Mercedes G-class, который уже выехал на дороги.