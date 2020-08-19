Разрезанную пополам Lada Niva показали в движении

Группа энтузиастов из Санкт-Петербурга, Россия, воплотила в реальность очень необычный тюнинг-проект. А именно, они построили самую низкую Ладу Ниву в мире.

Визуально мало кому верится, что этот автомобиль способен вообще ехать. Однако авторы канала на Youtube "808" выяснили, что машина действительно способна передвигаться, несмотря на то, что у нее практически отсутствует дорожный просвет.

Самая низкая Лада Нива в мире. Скриншот видео

За основу тюнеры взяли старую Ниву и кардинально "перекроили" ее. У "Лады" отрезали всю нижнюю часть на уровне края головной оптики и решетки радиатора, а чтобы конструкция не сломалась, пришлось усилить кузов. От "Жигулей" на Ниву установили и мост и подрамник – благодаря этому удалось избежать расширения осей колес, что негативно сказалось бы на внешнем виде машины. Колеса и двигатель внедорожника "выглядывают" из-под крышки капота. Проблему преодоления выступов, в частности, таких, как лежачие полицейские, решили с помощью пневмоподвески.

Самая низкая Лада Нива в мире. Скриншот видео

Самая низкая Лада Нива в мире. Скриншот видео

Среди других "фишек" автомобиля – сдвижная крыша, выведенный на правое передние крыло выхлоп, салон в гоночном стиле, оригинальная оптика, скромный на 5 л топливный бак, а также окрас кузова красно-черной эмалью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что производство Лады Нивы собираются наладить в Германии.