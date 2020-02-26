Самую мощную гибридную Skoda Octavia обнаружили в Испании

В преддверии дебюта новой спортивной версии Skoda Octavia RS на автошоу в Женеве, фотошпионы обнаружили тестовую версию на дорогах Испании почти без камуфляжа.

Об этом сообщает портал Motor1. Чешский производитель продолжает дорожные тесты самой мощной и спортивной версии популярной модели Octavia. С учетом того, что производство новинки стартует в середине года, инженеры продолжают доводку машины.

Skoda Octavia RS iV motor1.com

Skoda Octavia RS iV motor1.com

Официальная премьера Octavia RS состоится в начале марта в Женеве. Автомобиль будет предложен в нескольких модификациях, в том числе с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, которую показали на обычной версии в прошлом году. Аналогичный силовой агрегат будет предлагаться и для других моделей концерна Volkswagen.

Впервые Skoda Octavia RS будет иметь гибридную версию, получившую обозначение RS iV skoda-storyboard.com

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Как мы уже писали ранее, Octavia RS iV получит гибридный силовой агрегат суммарной мощностью 245 сил, которая будет также использоваться на Volkswagen Golf GTE и Cupra Leon eHybrid. Кроме того, в гамме ожидается бензиновая версия. С ней мотором поделится Golf GTI. Это будет 2,0-литровый TSI аналогичной мощности. Ожидается, что для модели будет доступен и 200-сильный турбодизель. Покупатели смогут выбирать между 6-ступенчатой "механикой" или 7-ступенчатой роботизированной КП DSG.

Официальный тизер Skoda Octavia RS iV skoda-storyboard.com

Официальный тизер Skoda Octavia RS iV skoda-storyboard.com

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Официальный тизер Skoda Octavia RS iV с кузовом универсал skoda-storyboard.com

От обычных Octavia новинка будет отличаться собственным обвесом, спойлером на крышке багажника, легкосплавными дисками оригинального рисунка и спортивным оформлением салона. Естественно, что машина получит собственные настройки подвески и уменьшенный клиренс.

Skoda Octavia RS iV motor1.com

Skoda Octavia RS iV motor1.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в компании Skoda готовят первый в своей истории электрический кроссовер.

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