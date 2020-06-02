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2 июня • обновлено в 14:06
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Самую дешевую модель Toyota сделали круче. Фото

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Новая Toyota GR Yaris готовится к выходу на глобальный рынок. Новинка будет доступна в трех вариантах: RZ, RS и RC. Но модификация RS является эксклюзивной моделью, предлагаемой исключительно в Японии.

В отличие от RZ и RC, RS оснащен совершенно другим двигателем, который кажется странным выбором для спортивной Toyota под маркой GR. 1,6-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 262 л.с. заменили на атмосферный 1,5-литровый мотор Dynamic Force от обычного Yaris, обеспечивающий 118 л.с. и 148 Нм крутящего момента.

Toyota GR Yaris RS

Toyota GR Yaris RS

Toyota

В отличие от мощного GR Yaris, который получил 6-ступенчатую механическую КПП и полный привод, RS оснащен 10-ступенчатым Direct Shift-CVT, который передает мощность исключительно на передние колеса.

Toyota GR Yaris RS

Toyota GR Yaris RS

Toyota

Toyota считает, что модель RS обеспечивает высокую производительность серии GR, но в более "цивилизованном" варианте. Трансмиссия, система полного привода и дифференциалы от полноценной спортивной Yaris обошли новинку стороной, но остальные компоненты динамичного пакета на месте. Это касается спортивной подвески, тормозов и специального обвеса кузова. К тому же, GR Yaris RS весит меньше 262-сильной модификации: при 1130 кг она на 150 кг легче.

Toyota GR Yaris RS

Toyota GR Yaris RS

Toyota

Toyota GR Yaris RS

Toyota GR Yaris RS

Toyota

Эта "упрощенная" версия отправится в продажу на японском рынке в сентябре. Toyota сообщает, что уже получила 6000 предварительных заказов на всю линейку GR Yaris в Японии и Европе.

Toyota GR Yaris RS

Toyota GR Yaris RS

Toyota

Toyota GR Yaris RS

Toyota GR Yaris RS

Toyota

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самом крутом седане Toyota, который намного лучше Camry.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota новые авто авто
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