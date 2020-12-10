Саму престижную Skoda Octavia A8 показали на 'живых' фото: как она выглядит

В Китае сфотографировали новую Skoda Octavia Pro, которая отличается от обычной A8 удлиненной колесной базой. Такая машина предназначена исключительно для рынка Поднебесной: местные покупатели считают "растянутые" автомобили более престижными, поэтому чешская марка решила удовлетворить их запрос.

Снимки Skoda Octavia с приставкой "Pro" опубликовал сайт xcar.com.cn. Известно, что ее колесная база увеличена на 44 мм и составляет 2730 мм, а длина – на 63 мм, то есть насчитывает 4753 мм. К слову, даже с таким приростом "Октавия" остается компактнее Superb (колесная база последней равна 2841 мм).

Среди других отличий новинки – передний бампер в стиле Octavia RS и раздвоенный выхлоп.

Моторная гамма Skoda Octavia Pro A8 состоит из двух бензиновых моторов – 1.2 TSI на 116 сил и 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая "механика" и 7-диапазонный "робот" DSG на выбор. Привод – только передний.

Отметим, что в Украине Skoda Octavia A8 появилась в ноябре 2020 года. Цена на автомобиль стартуют с отметки 576,9 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Skoda запустила в производство свой первый электрический кроссовер. Также компания показала, как происходит процесс сборки новой "Октавии".