Samsung представила новый кроссовер с заводским ГБО

Компания Samsung Motors, входящая в в альянс Renault-Nissan, представила обновленную версию кроссовера Samsung QM6, который, к слову, представлен в версии с заводским ГБО. В Европе этот автомобиль известен как Renault Koleos, и после четырех лет присутствия на рынке ему подретушировали внешность, снабдили новым оснащением и в целом сделали более совершенным.

Как сообщает пресс-служба Renault Group, Samsung QM6 2021 получил измененную переднюю часть с характерной решеткой в виде сот, светодиодные фонари и новый бампер, а также доработанные задние светодиодные фонари. Кроме того, появились несколько новых цветов окраса кузова, новые 19-дюймовые легкосплавные диски, улучшенная звукоизоляция и более богатое оборудование.

Samsung QM6 2021 Renault Group

В салоне нового кроссовера Samsung установлена ​​мультимедийная система с сенсорным экраном, рулевое колесо с подогревом и опциональные кожаные сиденья. Материалы отделки при этом стали более качественные.

Samsung QM6 2021 Renault Group

Samsung QM6 2021 Renault Group

Также оснащение входит адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, система автоматического торможения, мониторинг слепых зон.

Samsung QM6 2021 Renault Group

QM6 2021 достигает 4672 мм в длину, 1843 мм в ширину, 1678 мм в высоту; размер колесной базы равен 2705 мм.

Samsung QM6 2021 Renault Group

В линейке двигателей теперь есть только один мотор: 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 144 л.с. (а также его версия на газе мощностью 140 л.с.). Агрегат работает в сочетании с трансмиссией CVT и передним приводом.

Samsung QM6 2021 Renault Group

Цены на QM6 в Южной Корее варьируются от 24 740 000 до 33 240 000 вон (от 18 625 до 25 025 евро).

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