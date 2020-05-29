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29 мая • обновлено в 18:32
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Самое необычное авто с пробегом 300 000 км шокировало ценой

1.7т
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Обычно автомобили с большим пробегом – 300 000 км и более – это "рабочие лошадки" вроде пикапов и внедорожников. Однако, бывают и исключения.

Иногда с шестизначными числами на одометре встречаются даже суперкары. Яркий тому пример – Lamborghini Huracan, пробег которого в настоящий момент составляет 188 000 миль, то есть около 303 тысяч километров.

Lamborghini Huracan c с 300 000 км пробега

Lamborghini Huracan c с 300 000 км пробега

eBay

Столь внушительный ресурс автомобиль с 5,2-литровым V10 "наработал" всего за 5 лет. Он принадлежит компании по прокату автомобилей Royalty Exotic Cars из Лас-Вегаса (штат Невада, США). Тем не менее, далее этот суперкар она не намерена использовать – сейчас "живучий" Ламборгини выставили на eBay, причём просят за него 130 000 долларов. Довольно много, как для авто с таким пробегом.

Lamborghini Huracan c с 300 000 км пробега

Lamborghini Huracan c с 300 000 км пробега

eBay

Lamborghini Huracan c с 300 000 км пробега

Lamborghini Huracan c с 300 000 км пробега

eBay

За всё время Lamborghini Huracan 2015 года ни разу не попадал в ДТП, что удивительно для спортивного авто, которое регулярно сдаётся в аренду. Однако без серьезного ремонта не обошлось: на 12 000 км у автомобиля заменили коробку передач.

Lamborghini Huracan c с 300 000 км пробега

Lamborghini Huracan c с 300 000 км пробега

eBay

Lamborghini Huracan c с 300 000 км пробега

Lamborghini Huracan c с 300 000 км пробега

eBay

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Нидерландах полицейский рейд закончился конфискацией четырех десятков элитных автомобилей.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
авто Lamborghini б/у автомобиль
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