Самое дешевое авто проехало 660 000 км без серьезных поломок

Семейная пара из Америки проехала на хетчбэке Mitsubishi Mirage 414 тыс. миль (чуть больше 660 000 км) без серьезных поломок. На момент покупки в 2014 году это был самый дешевый автомобиль рынка – супруги заплатили за него 13 000 долларов.

Свою машину американская пара использовала каждый день, именно поэтому у автомобиля такой внушительный пробег (в среднем "Митсу" проезжал за год 69 тыс. миль), пишет Car and Driver. При этом за все 6 лет эксплуатации мотор Mitsubishi (1.2, бензин) ни разу не подвергался капремонту. Лишь на 150 000 милях (примерно 241 тыс. км) была осуществлена замена подшипников ступиц колес, а чуть позже малолитражке понадобился новый стартер.

Mitsubishi Mirage, который проехал 414 тыс. миль без серьезных поломок. Car and Driver

Когда владельцы привезли автомобиль на плановое прохождение ТО, дилер пожелал оставить машину себе, взамен предложив паре новый Mitsubishi Mirage со значительной скидкой. Супруги согласились.

Пробег подтвержден одометром - 414 тыс. миль. Car and Driver

Стоить отметить, что Mitsubishi Mirage продается не только в США. В Украине подержанные экземпляры этой модели можно купить за 6-12 тыс. долларов в зависимости состояния, пробега и комплектации, отмечает TopGir.

Новый Mitsubishi Mirage, который был выдан американской паре взамен. Car and Driver

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эксперты назвали автомобили украинского рынка, у которых чаще всего скручивают пробег. Кроме того, как уже сообщалось, в Европе зафиксировали бум на подержанные авто.