Самая мощная Toyota RAV4 получила новую внешность

Популярный компактный кроссовер Toyota RAV4 получил пакет визуальных доработок Modellista Aero. При этом тюнингу подвергли самую мощную модификацию модели – гибрид Toyota RAV4 Prime.

Гибридный кроссовер Toyota выглядит очень агрессивно. Фото: Modellista

В компании Modellista разработали для кроссовера Тойота РАВ 4 агрессивный обвес с новыми передним и задним бампером, а также накладками на пороги. В дополнение предлагаются эффектные 20-дюймовые колесные диски.

Кроме того, в рамках дополнительного пакета Cool Shine Kit японское тюнинг-ателье, которое постоянно разрабатывает новые проекты для автомобилей Toyota, может добавить хромированные декоративные элементы на кузове.

Дополнительный комплект доработок добавляет блестящие детали. Фото: Modellista

Также в автомобиле заменили освещение салона светодиодными лампами, но на этом внутренние обновки закончились. Силовая установка также не претерпела никаких изменений. Гибрид Toyota RAV4 Prime оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 л и электромотором. Суммарная отдача составляет 306 л.с.

Тюнер также предлагает новые диски для Toyota RAV4. Фото: Modellista

На разгон до 100 км/ч автомобилю нужно приблизительно 6 с, а на электротяге подзаряжаемый гибрид Тойота способен проехать приблизительно 90 км.

Внутри ограничились светодиодным освещением. Фото: Modellista

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