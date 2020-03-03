Самая крутая Skoda Octavia 2021 полностью рассекречена

Компания Skoda официально представила новое поколение заряженной Октавии – Skoda Octavia RS iV 2021. Впервые в своей истории модель стала подзаряжаемым гибридом.

Если раньше Octavia RS снаряжалась мощными бензиновыми и дизельными моторами, то теперь за ее движение отвечает комбинация агрегатов: 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель TSI на 150 сил и электромотор мощностью 116 л.с., которые суммарно выдают 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Трансмиссия нового авто – 6-скоростной "робот" DSG.

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Также в состав силовой установки входит батарея емкостью 13 кВтч, ее хватает на то, чтобы новая Skoda Octavia RS могла передвигаться на одном электричестве на расстояние в 60 км (в цикле WLTP). Полная перезарядка АКБ от бытовой розетки займет 6 ч, но с помощью терминала Wallbox время можно сократить до 3,5 ч.

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Динамические характеристики Skoda Octavia RS 2021 находятся на таком уровне: разгон от 0 до 100 км/ч – 7,3 сек, максимальная скорость – 225 км/ч.

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Внешне и внутри заряженный лифтбэк похожий на обычную версию, однако свои отличия он, разумеется имеет: черная радиаторная решетка (вместо хромированной), "злые" бамперы, задний спойлер, диффузор, карбоновая отделка передней панели, спортивные сиденья и руль, контрастное оформление интерьера со вставками из алькантары и др. При этом уже в базе машина оснащается специальными светодиодными противотуманными фарами, черными легкосплавными дисками (штатно – 18 дюймов, дополнительно – 19-дюймов), а также красными тормозными суппортами RS.

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Поставки новой Skoda Octavia RS (и лифтбэка, и универсала) запланированы на конец этого года. Позднее у заряженной модели появятся модификации с ДВС – 2.0 TSI и 2.0 TDI.

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL. Skoda не так давно вывела на рынок свой первый электромобиль, и он уже успел снискать популярность.

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