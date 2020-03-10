Самая дешевая модель Renault: появились новые изображения

Новый Renault Sandero 2021 модельного года может отправиться в продажу уже в конце текущего или начале следующего года. Бюджетную модель показали на новых изображениях.

Как выяснил OBOZREVATEL, свежие рендеры были подготовлены AutoWeek. На них позирует Dacia Sandero третьего поколения – так бюджетный автомобиль называется в Западной Европе. Нам же модель хорошо известна как Рено Сандеро.

Стильный дизайн и технологичные фары – следующий Sandero будет очень современным autoweek.nl

Художники продемонстрировали свой взгляд на возможный дизайн новинки на основе шпионских фото, когда компактный автомобиль тестировали в ходе дорожных испытаний с закамуфлированным кузовом.

Прежде новый Renault Sandero попадался только в камуфляже motor1.com

Стоит отметить, что новый Рено Сандеро 2021 модельного года окажется более продуманным и изысканным автомобилем с точки зрения дизайна в сравнении со своим предшественником. Во многом это связано с переездом модели на новую платформу Renault Clio, который обещает более высокий уровень ездовых качеств.

Бюджетный кроссовер Рено Сандеро Степвей останется в модельном ряду autoweek.nl

Также в линейке останется кроссовер Renault Sandero Stepway (соответственно, и Dacia). Его отличительными чертами станут обвес из темного неокрашенного пластика и увеличенный дорожный просвет. Но полного привода модель не получит.

На данный момент Renault Sandero является одним из наиболее популярных автомобилей в Украине group.renault.com

Первое поколение Renault Sandero появилось в 2008 году group.renault.com

Ожидается, что двигатели Renault Sandero 2021 будут представлены линейкой новых трехцилидровых агрегатов.

Дизайнеры Motor1 также демонстрировали свой взгляд на внешность грядущей новинки motor1.com

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Renault создала для Европы дешевый электрический кроссовер.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!