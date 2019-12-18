Сам себе конкурент: создатели Гелендвагена готовят новый внедорожник

Компания Magna Steyr примет участие в создании конкурента Mercedes-Benz G-Class. Интересно, что именно Steyr 40 лет назад стоял у истоков появления немецкого вездехода.

Как стало известно OBOZREVATEL, британский старт-ап Ineos Automotive готовится презентовать классический рамный вездеход под названием Grenadier 4x4, который будет конкурировать с легендарным Mercedes-Benz G-Class. Проект инициировал и финансирует химический гигант Ineos.

В Великобритании готовят конкурента Mercedes-Benz G-Class ineos.com

Работы над новинкой ведутся уже несколько лет. В проекте принимают участие несколько известных автопроизводителей – австрийская Magna Steyr (автомобильное подразделение канадского холдинга Magna International) и немецкая BMW.

Интересно, что инженеры Steyr принимали активное участие в создании Mercedes-Benz G-Class, а его производство по-прежнему ведется на предприятии в австрийском Граце.

В Великобритании готовят новый внедорожник под названием Grenadier 4x4 ineos.com

Как сообщают в Ineos Automotive, компания Magna Steyr принимает участие в разработке нового вездехода с самого начала проекта. В частности, подразделение Magna Powertrain отвечает за разработку шасси и подвески. Теперь к нему присоединится Magna Steyr, которая будет заниматься подготовкой серийного производства Grenadier 4x4.

По словам одного из топ-менеджеров Ineos Automotive Дирка Хейлманна, "переход от концепции к серийной разработке является важной вехой в эволюции Grenadier. Мы рады, что Magna, с ее давним наследием и опытом в разработке полноприводных авто, с нами на следующем этапе путешествия. После того, как наши производственные планы были недавно подтверждены, теперь мы переходим непосредственно к подготовке серийного производства".

Для производства внедорожника в Южном Уэльсе будет построен новый современный завод ineos.com

Весной нынешнего года компания Ineos Automotive объявила, что поставщиком двигателей для будущего внедорожника Grenadier 4x4 будет концерн BMW. Машиностроители из Мюнхена будут снабжать британского производителя шестицилиндровыми турбированными бензиновыми и дизельными моторами.

Общие инвестиции Ineos в производство внедорожника составят порядка 600 млн фунтов стерлингов. Идеологом проекта Grenadier 4x4 стал руководитель концерна Ineos сэр Джим Рэтклифф. Он является большим поклонником классического Land Rover Defender.

Идеологом проекта Grenadier 4x4 стал руководитель концерна Ineos сэр Джим Рэтклифф (на фото) ineos.com

По данным производителя, Grenadier 4x4 будет иметь рамную конструкцию и постоянный полный привод с механическими блокировками и раздаточной коробкой. Багажное отделение позволит вместить европалету (1,2 х 0,8 м). Грузоподъемность внедорожника составит 1 тонну, а, кроме того, он сможет буксировать прицеп грузоподъемностью до 3,5 тонн.

Выпуск Grenadier 4x4 будет налажен на новейшем заводе в Бридженде, Южный Уэльс, в 2021 году ineos.com

Кроме того, для автомобиля будет предложен широкий ассортимент аксессуаров и дополнительного оборудования. Выпуск Grenadier 4x4 будет налажен на новейшем заводе в Бридженде, Южный Уэльс, в 2021 году. В планах компании выйти на уровнь производства 25 тысяч внедорожников в год уже к 2024 году.

Как писал ранее OBOZREVATEL, новый Land Rover Defender готовится сразиться в G-Class.

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