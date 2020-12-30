Салон новой Lada Niva Travel оказался старым

В сети появились первые изображения деталей интерьера новой Lada Niva Travel, но оказалось, что он совсем не поменялся.

Об этом сообщает Autoreview. В компании АвтоВАЗ долго хранили интригу по поводу внешности Lada Niva Travel, но в конце месяца машину показали официально, правда, лишь экстерьер.

Lada Niva Travel презентовали 21 декабря 2020 года lada.ru

Спустя полторы недели после дебюта Lada Niva Travel, в сети появились скудные изображения ее интерьера.

Интерьер Lada Niva Travel полностью перекочевал с дорестайлинговой модели lada.ru

Оказалось, что на работе дизайнеров интерьера в компании АвтоВАЗ решили сэкономить – салон без каких-либо изменений перекочевал с дорестайлинговой модели. Облик торпеды не менялся с начала 2000-х, трехспицевый руль датируется 2009-м годом, а экран мультимедийной системы, странным образом вписанный в асимметричную панель дебютировал на "Ниве" в прошлом году.

Облик торпеды не менялся с начала 2000-х lada.ru

Графика щитка приборов была изменена летом в процессе ребрендинга, когда в компании сменили эмблему Chevrolet на Lada. А надпись Niva на центральной консоли выполнена шрифтом, который использовался еще американо-российским СП. Денег хватило только на замену внешних шильдиков.

Графика щитка приборов была изменена минувшим летом в процессе ребрендинга Lada Niva lada.ru

Впрочем, старый салон, далеко не самая большая проблема автомобиля, в конструкции которого используется скотч и водопроводные трубы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании продают "Ниву" с мотором FIAT, а в США решили превратить "Ниву" в электромобиль.