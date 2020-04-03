SAAB не умер: первое фото электрического кроссовера из Швеции

Шведско-китайский бренд National Electric Vehicle Sweden (NEVS), который является правопреемником знаменитого SAAB, готовит свою вторую модель. Еще в 2017 году компания представила "первенца" – электрический седан, а теперь собирается выпустить батареечный кроссовер.

На это указывает патентное фото будущей модели, которое оказалось в распоряжении китайских СМИ. Сообщается, что электрический кроссовер NEVS получит имя Hengchi 1.

NEVS Hengchi 1 auto.sina.com.cn

Когда в 2012 году NEVS выкупила SAAB, компания объявила, что сама шведская марка использоваться не будет – по сути, речь шла об использовании лишь производственных мощностей и опыта наработок. Однако под исключение попал и дизайн: вышеупомянутый седан NEVS 9-3 сделали в духе одноименной модели SAAB (выпускалась с 1998 по 2014 годы), и Hengchi 1 пойдет по тому же пути – судя по патентному изображению, его внешний вид будет близок к кроссоверу SAAB 9–4X – последней модели шведского бренда, которую представили в 2011 году. Она должна была спасти SAAB от банкротства, но этого не произошло – всего с конвейера в Тролльхеттане успело сойти 574 таких SUV.

SAAB 9–4X cars.com

NEVS 9-3EV cars.com

Зато в техническом плане Hengchi 1 будет совершенно другим автомобилем: его построят на новой платформе, созданной специально для электрокаров. По данным издания издания Sina Car, новинку планировали отправить в производство уже в этом месяце, однако в итоге производственные планы отодвинули на следующий год.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что электроседан NEVS 9-3EV научили танковому развороту.

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