С доставкой на дом: автодилеры поделились опытом продаж при коронавирусе

Американские компании и дилерские центры предлагают несколько вариантов работы в условиях коронавируса, чтобы минимизировать потери.

Ситуацией на рынке США и опытом работы поделился бизнес-портал Bloomberg. Аналитики прогнозируют тяжелый год для автомобильного бизнеса. Чтобы минимизировать убытки, компании и дилеры проводят ряд мероприятий, включая продажу с нулевой ставкой по кредиту.

По разным оценкам продажи новых авто в США в 2020 году сократятся с 17 до 16-15,5 миллионов машин media.gm.com

Покупатель, привлеченный рекламой о ставке по кредиту 0% позвонил в дилерский центр Kia в Сиэтле, сказав, что хочет приобрести минивэн Sedona. Но он отказался лично ехать к дилеру, поэтому дилер отправил сотрудника домой к клиенту со всеми документами и оформил сделку.

"Если клиенты нам позволят, мы к ним придем, – рассказыввает Джим Олт, менеджер по продажам дилерского центра, который продает Chevrolet и Kia. – Эта сделка, конечно, не компенсирует весь ущерб, нанесенный вспышкой коронавируса. Продажи, вероятно, снизятся более чем на 20%".

Пандемия изменила традиционные методы продажи. В некоторых случаях покупатели приходят в автосалон, но просят заполнить документы на улице. Они предпочли бы не ходить в выставочный зал и быть рядом с другими людьми.

В некоторых случаях покупатели приходят в автосалон, но просят заполнить документы на улице media.gm.com

В дилерских центрах персонал протирает салоны автомобилей дезинфицирующими салфетками до и после того, как автомобили заезжают на сервис или в выставочный зал, говорит Ретт Рикарт, дилер Ford в Колумбусе, штат Огайо. Дилеры сокращают часы работы автосалонов, но не закрываются, так что работники по-прежнему получают свою зарплату.

"Я не слышал никаких разговоров о том, что не могу купить автомобиль или о производителе, который бы сказал, что на данный момент он не может его изготовить, – сказал Рикарт. – Закрытие дилерских центров нанесет серьезный ущерб экономике".

Бедственное положение автодилеров не так страшно, как ситуация в ресторанах и магазинах, которые были вынуждены закрыть свои двери. Так как машинам по-прежнему нужен ремонт, дилерские центры оказались в менее жестких условиях, чем те, которые привели к резкой остановке торговли в других сегментах экономики. Например, автомобильные аукционы, на которых дилеры покупают и продают подержанные автомобили, уже закрыты. Это негативно отразится на рынке подержанных машин.

Но мало кто сомневается, что вирус окажет огромное влияние на индустрию. Исследовательская фирма LMC Automotive снизила прогноз продаж автомобилей в США в 2020 году примерно на 750 тысяч авто до 16 млн. В компании Morgan Stanley ожидают, что рынок упадает еще ниже, до 15,5 млн машин. Какими бы не были прогнозы, ясно одно – в этом году продажи сократятся у всех производителей.

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