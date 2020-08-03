Ржавый Ford, который простоял в гараже 32 года, продали за 6 млн грн

Ржавый Ford Falcon из прошлого века продали на аукционе за немалые деньги – почти 214 тыс. долларов, что эквивалентно 6 млн грн. Столь высокая цена объясняется тем, что это редкий автомобиль, который высоко ценится в среде коллекционеров.

Речь идет о масл-каре Falcon XA GT 1973 года выпуска с эксклюзивным окрасом McRobertson Old Gold – в таком цвете было выпущено всего 2 модели (по другим данным – 3). Кроме того, это ещё и редкая версия Regular Production Option (RPO) 83 (ее тираж составил 260 ед.).

На протяжении всей свой жизни машина находиться в Австралии (там она и была продана на торгах), однако с 1988 года она не выезжала на дороги: в какой-то момент времени владелец не смог больше оплачивать страховку на Форд и поместил его в гараж в ожидании лучших времен (при этом продавать Фалкон он не хотел).

Старый Ford, который продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

В прошлом году хозяин машины скончался и после этого ее решили выставить на торги. И вот на днях аукцион состоялся, причем за ним наблюдали более 120 000 человек, пишет Autoevolution.com.

Старый Ford, который продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Старый Ford, который продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Автомобиль находится в в довольно запущенном состоянии, и чтобы ему вернуть приличный вид, потребуется немало средств, усилий и времени. Но есть и позитивные моменты: у автомобиля сохранились все оригинальные комплектующие и агрегаты, включая двигатель и коробку передач.

Старый Ford, который продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Старый Ford, который продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Старый Ford, который продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Под капотом у Ford Falcon XA GT находится 5,8-литровый V8 мощностью 300 сил, состыкованный 4-ступенчатой МКП. Также у него довольно богатая комплектация как для авто 70-х: усилитель руля, кондиционер и тонированные стекла.

Старый Ford, который продали за 6 млн грн. Фото: autoevolution.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, блогеры заявили о том, завод ЛАЗ на самом деле "жив" и предоставили доказательства.