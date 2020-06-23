Ржавую машину хотят продать за $500 000: в чем дело

К продаже на аукционе готовится Plymouth Cuda 1971 года. За автомобиль выручат от $500 000 до $700 000. При этом кузов автомобиля почти полностью покрыт ржавчиной.

Все необходимые технические компоненты уже заменены, поэтому транспортное средство находится в рабочем состоянии. Автомобиль провел 35 лет взаперти внутри контейнера. За это время на каждой кузовной панели появилась ржавчина. С другой стороны, странно, что автомобиль за несколько десятилетий не растворился в воздухе полностью.

Несмотря на возраст, старый Plymouth Cuda выглядит очень круто. Фото: mecum.com

Редкий кабриолет Plymouth Cuda ценится высоко, но его кузов покрыт ржавчиной. Фото: mecum.com

Кузов выглядит так, что его вполне можно восстановить без замены кузовных элементов. В свою очередь, салон масл-кара выглядит хорошо и почти не показывает своим видом "бесхозное" существование машины на протяжении последних 35 лет.

Некоторые детали двигателя Plymouth Cuda заменили новыми. Фото: mecum.com

Чем обусловлена высокая стоимость б/у автомобиля, которому почти исполнилось 50 лет? Начнем с того, что сам по себе Plymouth Cuda – один из наиболее дорогих и редких масл-каров. Но в этом случае речь идет о еще более ценной модификации в кузове кабриолет.

Салон Plymouth Cuda спустя 35 лет сохранился очень хорошо. Фото: mecum.com

Кресла выглядят почти как новые. Фото: mecum.com

К тому же автомобиль в экспортной комплектации, что делает его особенно любопытным лотом для энтузиастов и коллекционеров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об эксклюзивном б/у Ford, который существует в единственном экземпляре. При этом машину выставили на продажу всего за $1700.