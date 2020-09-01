Ржавую довоенную машину продадут за 13 миллионов долларов

Bugatti Type 59 – старый спортивный автомобиль 1934 года, который выставили на аукцион Gooding & Company. За раритетную машину планируют выручить минимум 10 млн. фунтов стерлингов или более 13 миллионов долларов.

По информации First Gear, такая сумма сравнима со стоимостью четырех современных гиперкаров Bugatti Chiron – эта модель является одной из наиболее дорогих на сегодня.

На торги старую Bugatti отправят без реставрации – в некоторых местах на кузове облезла краска и даже заметна ржавчина. Также стоит обратить внимание на мятые кузовные панели.

Старый гоночный автомобиль хорошо показал себя в состязаниях. Фото: goodingco.com

В движение автомобиль приводит рядный 8-цилиндровый двигатель объемом 3,2 л с компрессором на 250 л.с. С таким агрегатом автомобиль способен набирать 250 км/ч. Мотор работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП.

Высокая цена обусловлена редкостью и возрастом транспортного средства. Более того, в 1935 году этот Bugatti Type 59 одержал победу в Гран-При Бельгии и занял третье место в Монако.

Bugatti Type 59 могут продать дороже 13 млн. долларов. Фото: goodingco.com

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