Блогер купил новый УАЗ Патриот и разобрал автомобиль, чтобы показать все проблемы. Российские пользователи сети уже высказали недовольство низким качеством.

Авторы видео сняли с автомобиля почти все. Скриншот видео

Так, автор ролика в целом отметил постепенное улучшение конструкции внедорожника и борьбу автопроизводителя с характерными проблемами. Но традиционные недуги модели остались.

Внедорожник УАЗ Патриот в максимальной комлектации "Статус" стоит почти 1,4 млн. рублей (около $19 000). Именно такой автомобиль и стал героем видео. Есть вопросы к качеству сборки. Например, показали кабели задних фонарей, которые под обшивкой кузова крепятся на пластелин.

Кабели крепятся с помощью пластелина. Скриншот видео

УАЗ Патриот ржавеет сразу после завода. Скриншот видео

УАЗ Патриот ржавеет сразу после завода. Скриншот видео

Как отметил блогер, на русской машине необходимо делать серьезную антикоррозийную защиту, при этом для наиболее качественно проделанных работ салон нужно демонтировать. На видео показали ржавчину кузова сразу в нескольких местах. При этом автомобиль абсолютно новый.

Ржавеет: россиян разозлило качество нового УАЗ Патриот Скриншот сайта drom.ru

Ржавеет: россиян разозлило качество нового УАЗ Патриот Скриншот сайта drom.ru

Ржавеет: россиян разозлило качество нового УАЗ Патриот Скриншот сайта drom.ru

Пользователи сети иронично отреагировали на качество UAZ Patriot с завода. Другие поделились откровенным гневом, ведь характерные проблемы модели до сих пор не решены.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об очередных деталях внешности нового УАЗ Патриот, который планируют сделать соперником Toyota Land Cruiser Prado.