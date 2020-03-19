Ржавая ГАЗ Волга оказалась эксклюзивным авто для Европы

В Интернете можно найти множество объявлений о продаже ГАЗ-21 Волга, причем не только в постсоветских странах, но и за рубежом. Одну из таких машин продают сейчас в Польше и, как оказалось, это далеко не обычная Волга.

На вид данный ГАЗ-21 откровенно уставший автомобиль, который даже покрылся ржавчиной. Но, судя по объявлению, размещенному на olx.pl, просят за него недешево – 23 000 польских злотых, что эквивалентно 5000 евро. Так в чём же подвох?

Дизельная ГАЗ-21 Волга за 5000 евро

Дело в том, что это не обычная Волга, а версия с 2,25-литровым дизельным двигателем Rover мощностью 74 л.с.. Всего таких было выпущено лишь 167 штук. То есть это очень редкая модель.

Дизельная ГАЗ-21 Волга за 5000 евро olx.pl

Дизельный ГАЗ-21 продавали в странах Бенилюкса, причем переоснащали их там же – замену двигателя осуществляла бельгийская фима Scaldia-Volga. Делалось это для того, чтобы машина соответствовала европейским стандартам.

Дизельная ГАЗ-21 Волга за 5000 евро olx.pl

Дизельная ГАЗ-21 Волга за 5000 евро olx.pl

Дизельная ГАЗ-21 Волга за 5000 евро olx.pl

Конкретно этот экземпляр был выпущен в 1965 году, его пробег составляет 186 000 км. При этом несмотря на состояние кузова, двигатель, тормозная систем и другие агрегаты полностью рабочие. Последние 30 лет Волга находится в Польше.

Дизельная ГАЗ-21 Волга за 5000 евро olx.pl

Дизельная ГАЗ-21 Волга за 5000 евро olx.pl

Дизельная ГАЗ-21 Волга за 5000 евро olx.pl

Дизельная ГАЗ-21 Волга за 5000 евро olx.pl

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