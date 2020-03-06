В Украине заметили ржавую Газель с номерами по цене самого авто

Нередко в Украине можно встретить откровенно старые и дешевые авто на крутых номерах.
Парадоксально, но это довольно распространённое явление. Как ранее писал OBOZREVATEL, на наших дорогах можно встретить Daewoo Lanos с номерами 0001 и даже Таврию пикап с госзнаками 7777. Теперь же появилось ещё одно, не менее колоритное фото: ржавой Газели с номерными знаками 6666.
Газель с индивидуальными номерами
instagram.com/krasivie_avtonomera_ua
Снимок был сделан в Запорожской области, собственно, там и зарегистрирован автомобиль. Судя по состоянию фургона, его оценочная стоимость на вторичном рынке составляет 1000 – 2000 долларов, тогда как номер с четырьмя одинаковыми цифрами в Украине можно купить за 36 000 грн. То есть, это именно тот случай, когда номер стоит, как сам автомобиль.
Впрочем, с большей долей вероятности такие номера у Газели временно: красивый знак могли специально закрепить за недорогим авто, чтобы его никто не забрал (такая себе "бронь").
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что автомобилист получит 3,7 млн грн компенсации за то, что чиновники отказались ему выдавать номер "Я Бог".
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