В Украине заметили ржавую Газель с номерами по цене самого авто

Нередко в Украине можно встретить откровенно старые и дешевые авто на крутых номерах.

Парадоксально, но это довольно распространённое явление. Как ранее писал OBOZREVATEL, на наших дорогах можно встретить Daewoo Lanos с номерами 0001 и даже Таврию пикап с госзнаками 7777. Теперь же появилось ещё одно, не менее колоритное фото: ржавой Газели с номерными знаками 6666.

Газель с индивидуальными номерами instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

Снимок был сделан в Запорожской области, собственно, там и зарегистрирован автомобиль. Судя по состоянию фургона, его оценочная стоимость на вторичном рынке составляет 1000 – 2000 долларов, тогда как номер с четырьмя одинаковыми цифрами в Украине можно купить за 36 000 грн. То есть, это именно тот случай, когда номер стоит, как сам автомобиль.

Впрочем, с большей долей вероятности такие номера у Газели временно: красивый знак могли специально закрепить за недорогим авто, чтобы его никто не забрал (такая себе "бронь").

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что автомобилист получит 3,7 млн грн компенсации за то, что чиновники отказались ему выдавать номер "Я Бог".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!