Рынок новых автомобилей Украине снизился на 16% в августе

Августовский рынок новых автомобилей в Украине просел на 16% в сравнении с августом 2019 года. Всего за последний летний месяц украинцы купили и зарегистрировали почти 7 тыс. автомобилей.

По информации Укравтопром, спрос снизился в августе также по отношению к июлю 2020 года – количество транспортных средств оказалось меньше на 17%.

Самые популярные бренды авто в Украине за август 2020:

Renault – 1334 авто Toyota – 1148 авто Volkswagen – 560 авто Hyundai – 341 авто Suzuki – 311 авто Skoda – 294 авто Nissan – 281 авто Mitsubishi – 229 авто Peugeot – 221 авто Mazda – 220 авто

Renault Duster – бестселлер французского бренда в Украине. Фото: Renault

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о продаже наиболее необычного электромобиля в Украине.