Рынок авто в Украине оказался лучшим в Европе по темпам роста

Виталий Сазонов Новости 11:00, 17.07.2020 Обновлено: 11:24, 17.07.2020

По итогам июня украинский автомобильный рынок оказался лучшим в Европе по темпам роста. В то время как большая часть других стран континента "ушли в минус", Украина показала положительную динамику.

Так, согласно статистике Auto-Consulting, в прошлом месяце в нашей стране было продано без малого 7,1 тыс. авто – это на 4,7% больше в сравнении с июнем 2019-го.

Продажи авто в Европе в июне.
Фото: autoconsulting.com.ua

Еще одной страной, которая показала рост авторынка, стала Франция – плюс 1,2%. На остальных же рынках произошло стремительное падение. Для понимания, средний показатель по континенту составил минус 23,2%. Худшие результаты у Португалии, Хорватии и Литвы – минус 56%, 49,4%,40,8% соответственно.

Продажи авто в Европе в первом полугодии 2020.
Фото: autoconsulting.com.ua

Впрочем, по количеству проданных авто Украина занимает лишь 22 место в общей таблице.

Помимо этого, украинский рынок показал лучшую динамику и за прошедшие полгода. Абсолютно все страны продемонстрировали серьезное падение. И если у тех же Португалии, Хорватии и Испании рынок просел в среднем на нешуточные 50%, то в Украине – лишь на 5,2%. Средний же показатель по Европе составил минус 37,8%.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что за полтора месяца украинские водители заплатили штрафов на 45 млн.

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