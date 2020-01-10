Рыбалка в России закончилась уходом под лёд 30 автомобилей

Курьезный случай произошел в РФ. На острове Русский, что в 40 км от Владивостока, ушли под лёд около 30 автомобилей.

Как выяснил OBOZREVATEL, машины принадлежали рыбакам, которые приехали на остров. Они припарковали автомобили, а сами пошли рыбачить.Транспортные средства были оставлены на импровизированной парковке – на льду вдоль берега. Лёд был достаточно толстый и плотный, однако из-за чрезмерно большой нагрузки он не выдержал и, в итоге, автомобили ушли по воду.

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Среди утопленников оказались достаточно дорогие экземпляры – Lexus RX, Toyota Land Cruiser, Nissan X-Trail. Эвакуация каждого из авто обошлась владельцами минимум в 25 000 грн, впрочем, не исключено, что операция по спасению в какой-то мере была бессмысленной, поскольку машины были повреждены не пресной, а солёной водой.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в гараже нашли Mercedes, который впоследствии продали за 200 000 долларов.

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