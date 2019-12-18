Русский Prado: новый внедорожник УАЗ бросит вызов Toyota

Ульяновский автомобильный завод готовит новый внедорожник, который, как заявляют его создатели, станет "русским Prado". Но на деле же это будет глубоко модернизированная существующая модель.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый внедорожник УАЗ будет построен на "платформе класса Toyota Land Cruiser Prado". По-сути, это будет тот же "Патриот", но основательно переделанная: машина получит другую раму, иную подвеску, новый кузов.

УАЗ Патриот uaz.ru

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Под капотом машины расположится новый двигатель от Заволжского моторного завода – 2,3-литровый турбомотор мощностью 180 л.с. Сочетаться агрегат будет с автоматической трансмиссией и новой раздаточной коробкой.

В то же время в салоне внедорожника, судя по опубликованным патентам, пропишется мультимедиа с сенсорным экраном, развитая центральная консоль, пара подстаканников, отдельная ниша под смартфон и даже подогрев сидений второго ряда. Аттракцион неслыханной щедрости, как для УАЗа.

Элементы салона будущего внедорожника УАЗ rupto.ru

На Ульяновском заводе надеяться, что им удастся сделать хорошую машину, однако побаиваются одной из своих самых главных проблем: неизвестно, как пойдет дело с окраской кузова (как известно, УАЗы сильно подвержены коррозии).

Стоимость будущего вездехода неизвестна, но, согласно прогнозу, она составит на уровне 14 000 – 24 000 долларов.

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