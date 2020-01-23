Русские броневики заметили в Европе: что происходит

Новый внедорожник, названный по-советски жутковатым именем Aurus Komendant, заметили на севере Швеции. Российский автомобиль постарались привезти незаметно, однако фотошпионы его поймали.

Как стало известно OBOZREVATEL, в Европе внедорожники Аурус Комендант, для которых в качестве опции предложат бронированный кузов, проходят низкотемпературные тесты. Это связано с тем, что на севере России отсутствуют необходимые дорожные условия для проведения испытаний на безопасном уровне.

Бронированные внедорожники Aurus Komendant уже заметили в Швеции carscoops.com

Кроме того, в специальных конструкторских центрах и сертификационных структурах Швеции есть специалисты действительно высокого уровня, к услугам которых открывается доступ в ходе испытаний.

Новый Aurus Komendant оснащен бензиновым двигателем V8 объемом 4,4 л мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой АКПП в составе гибридной силовой установки. Технические компоненты изготовлены на основе зарубежных образцов конструкторами международного уровня по заказу российского правительства, что, впрочем, не мешает представителям компании Aurus называть эти разработки отечественными.

Новый Аурус Комендант больше похож на универсал, чем внедорожник carscoops.com

Сборку Komendant наладят в Елабуге. Мелкосерийная сборка представленного ранее седана Aurus Senat из машинокомплектов происходит в Москве. Но конкретное место производства элементов автомобилей до сих пор неизвестно. Наиболее популярный вариант на данный момент – Китай.

Российский Aurus Komendant выглядит как подделка под Rolls-Royce Cullinan carscoops.com

В продажу новый российский внедорожник (разумеется, только на внутреннем рынке) должен отправиться в 2022 году. Но сроки уже отодвигались ранее, поэтому точной информации нет.

Ранее был представлен Аурус Сенат aurusmotors.com

Как сообщал OBOZREVATEL, внедорожник Лада Нива еще в конце прошлого столетия мог получить дизайн в стиле знаменитых японских моделей.

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