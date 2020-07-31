Рост цен на топливо в Украине почти остановился

Стас Сидилев Новости 10:07, 31.07.2020

После динамичного роста цен на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС темпы удорожания теперь замедлились.

По информации Encorr, операторы украинских АЗС подняли цены на топливо на 10-50 коп/литр. В среднем бензин и дизтопливо в Украине подорожали на 30 коп/литр.

Сколько стоит топливо в Украине:

  • бензин А-92: 21,84 грн/литр

  • бензин А-95: 22,89 грн/литр

  • дизель: 22,31 грн/литр

Цены на бензин и дизель в Украине.
Данные enkorr.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о советах, которые помогут спасти автомобиль, если в топливную систему попал ДТ вместо бензина или наоборот.

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