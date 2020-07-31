Рост цен на топливо в Украине почти остановился
Топливо на украинских АЗС перестало стремительно дорожать.
После динамичного роста цен на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС темпы удорожания теперь замедлились.
По информации Encorr, операторы украинских АЗС подняли цены на топливо на 10-50 коп/литр. В среднем бензин и дизтопливо в Украине подорожали на 30 коп/литр.
Сколько стоит топливо в Украине:
бензин А-92: 21,84 грн/литр
бензин А-95: 22,89 грн/литр
дизель: 22,31 грн/литр
Цены на бензин и дизель в Украине. Данные enkorr.ua
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