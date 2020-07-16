Рост цен на топливо в Украине: чего ждать дальше

Цены на топливо в Украине начали снижаться после рекордного удешевления нефти весной. Но теперь бензин и дизель начали дорожать.

За последние несколько дней цены на топливо в Украине выросли на 12-70 копеек за литр в зависимости от АЗС, сообщает Encorr. Как изданию рассказали в "Консалтинговой группе А-95", в ближайшее время можно ожидать рост еще на 1 грн/литр.

Отмечается, что с конца июня 2020 года, когда было зафиксировано динамичное повышение цен, топливо в рознице в среднем подорожало на 78 копеек за литр. На данный момент средняя стоимость топлива в Украине:

бензин А-92: 21,53 грн/литр

бензин А-95: 22,57 грн/литр

дизель: 22,00 грн/литр

Изменение цен на бензин и дизтопливо на АЗС с 15 по 16 июля. enkorr.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о ценах на бензин в разных странах.