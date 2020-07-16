Рост цен на топливо в Украине: чего ждать дальше

Стас Сидилев Новости 17:30, 16.07.2020

Цены на топливо в Украине начали снижаться после рекордного удешевления нефти весной. Но теперь бензин и дизель начали дорожать.

За последние несколько дней цены на топливо в Украине выросли на 12-70 копеек за литр в зависимости от АЗС, сообщает Encorr. Как изданию рассказали в "Консалтинговой группе А-95", в ближайшее время можно ожидать рост еще на 1 грн/литр.

Отмечается, что с конца июня 2020 года, когда было зафиксировано динамичное повышение цен, топливо в рознице в среднем подорожало на 78 копеек за литр. На данный момент средняя стоимость топлива в Украине:

  • бензин А-92: 21,53 грн/литр

  • бензин А-95: 22,57 грн/литр

  • дизель: 22,00 грн/литр

Изменение цен на бензин и дизтопливо на АЗС с 15 по 16 июля.
enkorr.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о ценах на бензин в разных странах.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Тело военного медика еще у оккупантов, судьба раненого неизвестна, – СМИ

Зеленский призвал продлить карантин в Украине, но только на месяц

Павший военный медик хотел, чтобы его прах развеяли в трех странах: друг рассказал о жизни украинского героя

США анонсировали новые санкции против "Северного потока-2": МИД Украины выступил с заявлением

В Киеве провели многочисленный митинг в защиту украинского языка: фоторепортаж