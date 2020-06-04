Рост почти на треть: украинцы массово покупают б/у авто

В мае 2020 года украинцы поставили на регистрацию 30,6 тысяч б/у автомобилей. Как сообщает УкрАвтопром, это на 28% больше показателей мая 2019 года.
При этом майские регистрации подержанных машин в 5,2 раза превысили новые. В большей степени украинские автомобилисты в выборе авто с пробегом из-за рубежа отдавали предпочтение бензиновым двигателям.
VW Passat
Volkswagen
Регистрация б/у авто:
бензиновые 64%
дизельные 21%
газ 10%
электромобили и гибриды 5%
Nissan Rogue
Nissan
Всего с начала 2020 года (январь-май) в Украине поставили на учет 110,2 тыс. б/у машин, при этом новых автомобилей зарегистрировали около 30 тысяч.
Самые популярные б/у авто в мае 2020:
VW Pasat – 1457 шт.
Nissan Rogue – 1225 шт.
Ford Focus – 1202 шт.
VW Jetta 1132 – шт.
Renault Megane – 1062 шт.
Ford Focus
Ford
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