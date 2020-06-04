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4 июня • обновлено в 12:25
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Рост почти на треть: украинцы массово покупают б/у авто

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В мае 2020 года украинцы поставили на регистрацию 30,6 тысяч б/у автомобилей. Как сообщает УкрАвтопром, это на 28% больше показателей мая 2019 года.

При этом майские регистрации подержанных машин в 5,2 раза превысили новые. В большей степени украинские автомобилисты в выборе авто с пробегом из-за рубежа отдавали предпочтение бензиновым двигателям.

VW Passat

VW Passat

Volkswagen

Регистрация б/у авто:

  • бензиновые 64%

  • дизельные 21%

  • газ 10%

  • электромобили и гибриды 5%

Nissan Rogue

Nissan Rogue

Nissan

Всего с начала 2020 года (январь-май) в Украине поставили на учет 110,2 тыс. б/у машин, при этом новых автомобилей зарегистрировали около 30 тысяч.

Самые популярные б/у авто в мае 2020:

  1. VW Pasat – 1457 шт.

  2. Nissan Rogue – 1225 шт.

  3. Ford Focus – 1202 шт.

  4. VW Jetta 1132 – шт.

  5. Renault Megane – 1062 шт.

Ford Focus

Ford Focus

Ford

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом бюджетном кроссовере Renault с практичным семиместным салоном.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто б/у автомобиль покупка авто рынок
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