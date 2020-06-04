Рост почти на треть: украинцы массово покупают б/у авто

В мае 2020 года украинцы поставили на регистрацию 30,6 тысяч б/у автомобилей. Как сообщает УкрАвтопром, это на 28% больше показателей мая 2019 года.

При этом майские регистрации подержанных машин в 5,2 раза превысили новые. В большей степени украинские автомобилисты в выборе авто с пробегом из-за рубежа отдавали предпочтение бензиновым двигателям.

VW Passat Volkswagen

Регистрация б/у авто:

бензиновые 64%

дизельные 21%

газ 10%

электромобили и гибриды 5%

Nissan Rogue Nissan

Всего с начала 2020 года (январь-май) в Украине поставили на учет 110,2 тыс. б/у машин, при этом новых автомобилей зарегистрировали около 30 тысяч.

Самые популярные б/у авто в мае 2020:

VW Pasat – 1457 шт. Nissan Rogue – 1225 шт. Ford Focus – 1202 шт. VW Jetta 1132 – шт. Renault Megane – 1062 шт.

Ford Focus Ford

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом бюджетном кроссовере Renault с практичным семиместным салоном.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram