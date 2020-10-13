Россиянина возмутил украинский Крым в навигаторе его BMW X6

Россиянин Олег Якушкин столкнулся с большой неожиданностью, когда решил поехать на своем новом кроссовере BMW X6 из Москвы в Крым. Штатная навигация его автомобиля обозначала крымский полуостров как территорию Украины. Этот факт его настолько возмутил, что автовладелец даже отправился выяснять отношения с автосалоном, где была куплена машина.

Как пишет EADaily, навигатор "БМВ" проложил маршрут из Москвы в Севастополь через территорию Украины. Однако хозяин машины выбрал другой путь – через Краснодарский край. Когда же россиянин достиг Керченского моста, система автомобиля сообщила, что он пересек государственную границу Украины.

"Сначала встроенный навигатор, мягко говоря, удивил тем, что маршрут Москва – Севастополь проводился исключительно через Украину, через Харьков. Мои попытки ввести "альтернативный маршрут" по трассе "Дон" через Краснодарский край не увенчались успехом. Но по мере продвижения, уже после Ростова, навигатор все-таки проложил маршрут по России. Но каково было еще большее удивление, когда прямо на Крымском мосту Россия вдруг закончилась и появилась граница Украины", – заявил владелец "БМВ".

Более того, уже в самом Крыму населенные пункты навигатор машины также показывал как украинские. Владелец машины был настолько зол, что по приезду пошел ругаться к продавцу. Однако в дилерском центре ему "никто не смог ответить что-либо вразумительное", сказал Олег Якушкин.

Примечательно, что автомобиль разгневанного москвича – российской сборки. Для рынка РФ BMW X6 выпускается на заводе в Калинграде. В Крым же Якушкин отправился через месяц после покупки машины.

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