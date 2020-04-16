Россиянин упал с 11 этажа на авто и заплатил 1000 долларов за ремонт

Выпавший в состоянии алкогольного опьянения с 11 этажа высотки россиянин приземлился на крышу автомобиля. В общей сложности мужчина выплатил около 1200 долларов.

За возмещение материального ущерба суд постановил выплату в размере 73 305 рублей (26 900 грн), еще 13 815 рублей (5000 грн) составили судебные издержки, сообщает Дром.

По информации следствия, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, поэтому в состоянии алкогольного опьянения выпрыгнул из лоджии на 11 этаже жилого многоквартирного дома.

В России мужчина выпал из окна на автомобиль иллюстрация

Каким образом ему удалось выжить, неизвестно. Возможно, именно благодаря припаркованному автомобилю удалось избежать летального исхода. Детали состояния самоубийцы также не сообщаются.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об украинце за рулем Mercedes S-class, который решил с помощью своего автомобиля разрушить рынок.

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