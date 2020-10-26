Россиянин сжег в поле свой Mercedes за 145 000 евро и уехал на "Запорожце"

Российский блогер Михаил Литвин разместил в сети видео, на котором показал, как он уничтожает свой Mercedes-AMG GT 63 S стоимостью около 145 000 евро. Мужчина демонстративно сжег роскошное четырехдверное авто в поле – таким образом он решил отомстить официально представителю марки в России, который не хотел заниматься ремонтом постоянно ломающегося автомобиля.

Mercedes-AMG GT 63 S ютубер купил примерно год назад. И за все 15 000 км пробега с машиной постоянно были проблемы – как заявил Литвин на своем YouTube-канале, в общей сложности она ломалась пять раз. При этом официальный представитель марки не выполнял свои обязанности должным образом: на сервисе постоянно находили оправдания не ремонтировать автомобиль, а если и брались за ремонт, то задерживали возврат машины на несколько недель (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Российский блогер сжег свой Mercedes-AMG GT 63 S Скриншот видео

К тому же, работу нельзя было назвать качественной – после каждого такого ремонта автомобиль снова выходил из строя. В конце концов владелец поехал на неофициальный автосервис, и здесь Mercedes-AMG GT 63 S уже вернуть в строй, причем сделали это всего за пару часов. Однако когда блогер узнал, что в официальном дилерском центре использовали неоригинальные запчасти, он окончательно разгневался и решил отомстить "мерседесовцам". Для этого он вывез Mercedes-AMG GT 63 S на поле за городом и сжег его, записав все это действо на видео.

Российский блогер сжег свой Mercedes-AMG GT 63 S Скриншот видео

Российский блогер сжег свой Mercedes-AMG GT 63 S Скриншот видео

"Все кончено, теперь я счастливый человек", – сказал блогер, после чего сел в ЗАЗ-968 и уехал (во всяком случае, если верить ролику).

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