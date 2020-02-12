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12 февраля • обновлено в 18:53
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Россияне возмутились: АвтоВАЗ массово теряет своих сотрудников

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Российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ, которая производит машины Лада, продолжает терпеть снижение продаж. Вместе с тем, заводы теряют своих работников.

Как стало известно OBOZREVATEL, за прошедший 2019 год АвтоВАЗ лишился 8% штатных сотрудников. К концу декабря 2019-го количество работников компании едва превышало 35 000 человек.

Количество производимых АвтоВАЗом автомобилей падает, а работники покидают компанию

Количество производимых АвтоВАЗом автомобилей падает, а работники покидают компанию

Важно отметить, что такие массовые увольнения – не в новинку для АвтоВАЗа. За последние 10 лет компания уменьшила количество своих сотрудников в несколько раз! При этом прежде российский производитель предлагал работникам увольняться за денежное вознаграждение. Теперь же многие сотрудники сознательно покидают рабочие места.

Россияне возмутились: АвтоВАЗ массово теряет своих сотрудников

скриншот сайта drom.ru

Россияне возмутились: АвтоВАЗ массово теряет своих сотрудников

скриншот сайта drom.ru

В комментариях читатели рассуждают о дальнейших увольнениях

В комментариях читатели рассуждают о дальнейших увольнениях

скриншот сайта drom.ru

На сайтах российских профильных СМИ пользователи сети, комментируя происходящее, остро реагируют на политику компании, осуждая за безответственный подход к ведению бизнеса. Некоторые даже предполагают, что такими темпами АвтоВАЗ вскоре вообще останется без работников, а предприятие закроется.

Россияне возмутились: АвтоВАЗ массово теряет своих сотрудников

скриншот сайта drom.ru

Россияне возмутились: АвтоВАЗ массово теряет своих сотрудников

скриншот сайта drom.ru

Некоторые, похоже, не будут грустить, если АвтоВАЗ и машины Лада исчезнут вовсе

Некоторые, похоже, не будут грустить, если АвтоВАЗ и машины Лада исчезнут вовсе

скриншот сайта drom.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о проблемах с качеством автомобилей Лада, но несмотря на это, в компании решили отказаться контролировать этот процесс.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто рынок новые авто ВАЗ Лада новости
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