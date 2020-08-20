Россияне посмеялись над названием новой модели Лада
Производитель автомобилей "Лада" АвтоВАЗ объявил конкурс на определение названия для новой модели. Российские пользователи сети начали смеяться над этой идеей и предлагать комичные варианты.
Стоит отметить, что производитель составил список жестких правил, которым должно соответствовать название. Из тех, которые предложены по критериям, можно отметить: Лада Ненада, Лада Эстакада, Лада Шляпа, Лада Разруха и другие.
Требования для названия новой модели авто:
ассоциация с Россией
сочетание с названием бренда Lada
одно слово, которое состоит из 2-3 слогов и заканчивается на букву А
очевидное ударение
запоминаемость на кириллице и латинице
легкая читаемость
приятное сочетание звуков
Нетрудно догадаться, что россияне дали себе свободу и предложили множество смешных вариантов. В некоторых случаях комментаторы подчеркнули, что стоит обратить внимание на ассоциацию названия с Россией.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о странных названиях для новых моделей, которые зарегистрировал АвтоВАЗ.