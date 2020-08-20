Россияне смеются над названием новой модели "Лади"

На фото – концепт Lada XCODE 2016 года, но о какой модели идет речь, не уточняется. Фото: drom.ru.

Производитель автомобилей "Лада" АвтоВАЗ объявил конкурс на определение названия для новой модели. Российские пользователи сети начали смеяться над этой идеей и предлагать комичные варианты.

Стоит отметить, что производитель составил список жестких правил, которым должно соответствовать название. Из тех, которые предложены по критериям, можно отметить: Лада Ненада, Лада Эстакада, Лада Шляпа, Лада Разруха и другие.

Требования для названия новой модели авто:

ассоциация с Россией

сочетание с названием бренда Lada

одно слово, которое состоит из 2-3 слогов и заканчивается на букву А

очевидное ударение

запоминаемость на кириллице и латинице

легкая читаемость

приятное сочетание звуков

Нетрудно догадаться, что россияне дали себе свободу и предложили множество смешных вариантов. В некоторых случаях комментаторы подчеркнули, что стоит обратить внимание на ассоциацию названия с Россией.

Россияне предложили смешные названия. Скриншот сайта drom.ru

Россияне предложили смешные названия. Скриншот сайта drom.ru

Россияне предложили смешные названия. Скриншот сайта drom.ru

Россияне предложили смешные названия. Скриншот сайта drom.ru

Россияне предложили смешные названия. Скриншот сайта drom.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал о странных названиях для новых моделей, которые зарегистрировал АвтоВАЗ.

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