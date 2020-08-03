Россиян возмутила покупка нового Mercedes-AMG для полиции Чечни

Автопарк полиции Республики Чечни, РФ, пополнился эксклюзивным автомобилем – новым кроссовером Mercedes-AMG GLE 53. Однако такая роскошь понравилась не всем, в частности самим россиянам.

Как сообщает motor.ru, дорогой кроссовер поступил на службу регионального подразделения ДПС ГИБДД МВД по Чеченской Республике. Цены на Mercedes-AMG GLE 53 стартуют в России с отметки 93,4 тыс. долларов, однако этот автомобиль стоит еще дороже – судя по панорамной крыше, это далеко не базовая версия модели.

Mercedes-AMG GLE для полиции Чечни. Скриншот видео

Автомобиль достаточно эффектный и мощный: в его арсенале 435-сильная установка (520 Нм), состоящая из бензинового турбомотора 3.0 и электрического стартер-генератора, обвес AMG, а также полицейская ливрея и спецсигналы.

Mercedes-AMG GLE для полиции Чечни. Скриншот видео

Впрочем, на такую роскошь пользователи сети отреагировали недовольством. Например, в комментарии на том же сайте один из юзеров написал: "За такую растрату бюджеьных средств (наших денег) нужно сажать чиновников в тюрьму". В свою очередь еще один отметил: "Вот куда уходят деньги налогоплательщиков. Браво!"

Реакция пользователей на покупку Mercedes-AMG для полиции Чечни. Скриншот комментариев

Реакция пользователей на покупку Mercedes-AMG для полиции Чечни. Скриншот комментариев

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