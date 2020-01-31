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31 января • обновлено в 12:02
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Российский клон Tesla Cubertruck сошёлся в битве с Porsche Cayenne

1.1т
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В России устроили перетягивание каната между клоном электрического пикапа Tesla Cybertruck местного производства и кроссовером Porsche Cayenne. Разумеется, весь процесс был снят на видео.

Об этой копии Tesla Cybertruck OBOZREVATEL уже рассказывал детально: машину построили авторы YouTube-проекта Гараж 54. Основой послужил старый внедорожник УАЗ-469 – на шасси установили каркас, который затем "обшили" металлическими пластинами. Кроме того, псевдо-пикап снабдили поликарбонатными стеклами, удлиненным карданным валом и внедорожными колесами.

Российский Tesla Cybertruck vs Porsche Cayenne

Российский Tesla Cybertruck vs Porsche Cayenne

Скриншот видео

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В общем, внешне машина получилась неплохой (действительно, детализация отличная), но теперь решили проверить её тяговые способности. Для этого копию Cybertruck выкатили на заснеженный полигон, где она и сошлась в битве с кроссом Porsche. Сначала канат перетягивали на ровной поверхности, а затем – на местности, покрытой сугробами.

Как происходило весь процесс и чем закончилось это противостояние, можно увидеть в ролике ниже.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, тем временем Ford еле справляется с ажиотажем на свой первый электрический кроссовер.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
видео Porsche Tesla электромобили
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Забралов Ник
Забралов Ник
а з кізяків нічого там немає? мо` поршнева група чи колінвал чи обивка салону з сидіннями.. а чьо? - тепло... і комарі бояться ...
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