Российский клон Tesla Cubertruck сошёлся в битве с Porsche Cayenne

В России устроили перетягивание каната между клоном электрического пикапа Tesla Cybertruck местного производства и кроссовером Porsche Cayenne. Разумеется, весь процесс был снят на видео.

Об этой копии Tesla Cybertruck OBOZREVATEL уже рассказывал детально: машину построили авторы YouTube-проекта Гараж 54. Основой послужил старый внедорожник УАЗ-469 – на шасси установили каркас, который затем "обшили" металлическими пластинами. Кроме того, псевдо-пикап снабдили поликарбонатными стеклами, удлиненным карданным валом и внедорожными колесами.

Российский Tesla Cybertruck vs Porsche Cayenne Скриншот видео

В общем, внешне машина получилась неплохой (действительно, детализация отличная), но теперь решили проверить её тяговые способности. Для этого копию Cybertruck выкатили на заснеженный полигон, где она и сошлась в битве с кроссом Porsche. Сначала канат перетягивали на ровной поверхности, а затем – на местности, покрытой сугробами.

Как происходило весь процесс и чем закончилось это противостояние, можно увидеть в ролике ниже.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, тем временем Ford еле справляется с ажиотажем на свой первый электрический кроссовер.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!