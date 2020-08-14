Российских водителей начали штрафовать за багажники

После вступления в силу новых требований технического регламента российских автомобилистов начали штрафовать на 500 рублей (186 грн) за самодельные багажники.

Как сообщает Motor, все изменения в транспортных средствах должны утверждаться в специальных органах. К изменениям относят также фары и фаркопы для буксирования грузов.

Требования и штрафы касаются только самостоятельно установленных элементов. Оборудование от производителя считается законным. Сообщается, что кроме штрафа, инспектор может потребовать демонтировать багажник на месте.

Интересно, что российские пользователи сети очень недовольны нововведениями. Автомобилисты аргументируют несогласие с новыми требованиями тем, что багажник на крыше не является элементом, который вносит изменения в конструкцию транспортного средства, как это делают, например, фары.

Россияне остро отреагировали на новые штрафы. Скриншот сайта motor.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал грубое нарушение ПДД в центре Киева: автомобили двигались по встречной полосе и создавали потенциально опасную обстановку для других участников движения.

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