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17 октября • обновлено в 14:46
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Российские "Лады" перестали покупать

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Спрос на продукцию ВАЗа в Европе продолжает падать.

Об этом сообщает европейская ассоциация автопроизводителей ACEA. В минувшем месяце европейцы купили всего 204 экземпляра Lada, а всего за 9 месяцев года было реализовано 3814 авто. Это почти на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Lada 4x4

Lada 4x4

lada.de

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Причиной падения продаж стала высокая стоимость продукции из России по сравнению с европейскими конкурентами. Например, за Lada 4x4 в Германии просят не менее 11 995 евро, а Dacia Duster обойдется на 500 евро дешевле. При этом Duster представляет собой автомобиль новой конструкции, а скрывающаяся под "импортным" названием Lada 4x4 на самом деле не что иное как "Нива" образца 1977 года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине планируют вернуть техосмотр.

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Тема
Новости автомира
Место
Бельгия
Тег
ВАЗ
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
А хіба їх ще хтось купує?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вся Европа бросилась покупать "Таврии". Спрос растёт не по дням, а по минутам. Очередь на покупку украинских автомобилей расписана более чем на 10 лет вперед. Всяким там Феррари такое и не снилось.
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Xозяин Xoxлов, идиот.
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