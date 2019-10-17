Российские "Лады" перестали покупать

Спрос на продукцию ВАЗа в Европе продолжает падать.
Об этом сообщает европейская ассоциация автопроизводителей ACEA. В минувшем месяце европейцы купили всего 204 экземпляра Lada, а всего за 9 месяцев года было реализовано 3814 авто. Это почти на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Lada 4x4
lada.de
Причиной падения продаж стала высокая стоимость продукции из России по сравнению с европейскими конкурентами. Например, за Lada 4x4 в Германии просят не менее 11 995 евро, а Dacia Duster обойдется на 500 евро дешевле. При этом Duster представляет собой автомобиль новой конструкции, а скрывающаяся под "импортным" названием Lada 4x4 на самом деле не что иное как "Нива" образца 1977 года.
Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине планируют вернуть техосмотр.
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