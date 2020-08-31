Российские инвесторы во главе с Ротенбергом возродят автопроизводителя из Нидерландов

Российский олигарх Борис Ротенберг и его бизнес-партнер Михаил Пессис приобрели автопроизводителя Spyker из Нидерландов, который планируют возродить.

По информации Drom, первой моделью компании, которая выйдет на рынок, станет Spyker C8 Preliator. Прототип этого автомобиля показали в 2016 году, но в серийное производство суперкар отправить не удалось.

Ожидается, что в дальнейшем компания создаст роскошный внедорожник. Автомобиль могут выполнить по мотивам концепта Spyker D12 Peking-to-Paris, представленного еще в 2006 году. Тот автомобиль также не отправили в производство, хотя компания не испытывала серьезных финансовых трудностей.

Spyker C8 Preliator может оказаться первой моделью, которую отправят в производство. Фото: drom.ru

По предварительным данным, компания может закупить у Koenigsegg двигатели V8 объемом 5 л мощностью 600 л.с. В дальнейшем ожидается появление гибридной силовой установки, в структуре которой будет работать бензиновый V6.

Кроссовер необходим компании Spyker, если она намерена заново выходить на рынок. Фото: drom.ru

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