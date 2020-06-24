Роскошная Audi A7 неудачно форсировала затопленный переход

Фирменный полный привод Audi Quattro – довольно полезная вещь, которая нередко приходит водителям "четырех колец" на помощь. И все же это не панацея в вопросе преодоления абсолютно любых препятствий, что наглядно продемонстрировал один курьез, который произошел в Венгрии.

В данном случае система 4х4 не смогла выручить из-за того, что колеса машины.... не касались дороги. Водитель заехал под мост, в котором была вода: по всей видимости, он рассчитывал проскочить лужу, однако она оказалась намного больше и глубже, чем он рассчитывал. В итоге, через несколько метров движения автомобиль поплыл как лодка, а чуть позже еще и ударился об бетонную стену.

Впрочем, если бы даже Ауди осталась стоять на колесах, вряд ли бы это спасло положение дел – на этом участке воды было больше метра, а, значит, что через какое-то время затопленным оказался бы и моторной отсек. В таком случае, автомобиль был обречен с самого начала. Немногие внедорожники смогли бы преодолеть такую "реку", не говоря уже о седанах.

Как сообщают местные СМИ, у этого подземного перехода регулярно возникают проблемы с отводом воды после проливных дождей, и не многие водители знают об этом. Недавно на ту же удочку попался владелец BMW, но его успели спасти.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota Corolla спасла жизни людям в жутком ДТП.