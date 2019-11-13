Rolls-Royce завершает производство самой популярной модели

Rolls-Royce Ghost вскоре покинет производственную линию британской компании. Модель оказалась очень успешной на рынке.
Как стало известно OBOZREVATEL, "Роллс-Ройс" уже готовит преемника. Модель следующей генерации активно испытывают на дороге и гоночном треке, чтобы наладит работу двигателя, настроить подвеску и тормоза.
Rolls-Royce Ghost готовится к смене поколений
rolls-roycemotorcars.com
До появления Rolls-Royce Cullinan люксовый седан был самым продаваемым автомобилем бренда. Разумеется, с ростом популярности кроссоверов пальма первенства может достаться именно британскому SUV.
С другой стороны, многие до сих пор видят Rolls-Royce как производителя лимузинов. К тому же Ghost – самый доступный автомобиль в модельном ряду, у него есть своя аудитория. А с выходом следующего поколения позиции машины только усилятся.
Кроссовер Rolls-Royce Cullinan может стать новым бестселлером марки
rolls-roycemotorcars.com
Интересно, что новинка будет построена на новой собственной платформе. Прежде в качестве основы выступала BMW 7 Series. Ожидается, что под капот установят дважды турбированный 6,75-литровый V12.
BMW 7 Series не будет использована в качестве основы для следующего Ghost
bmw.com
О внешности Rolls-Royce Ghost 2020 говорить пока рано – кузов прототипа скрыт под плотным камуфляжем. Несомненно, автомобиль останется узнаваемым, но должен стать легче и быстрее.
Новый Rolls-Royce Ghost 2020 уже проходит стадию дорожных испытаний
carscoops.com
Пока сложно судить об интерьере Rolls-Royce Ghost, но цифровой щиток приборов уже заметен
carscoops.com
В интерьере стоит ожидать дорогую кожу и ценные породы дерева. Кроме того, новый седан получит цифровой щиток приборов и улучшенную мультимедийную систему.
Как сообщал OBOZREVATEL, люксовый кроссовер Rolls-Royce Cullinan получил свою лучшую модификацию.
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