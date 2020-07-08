Rolls-Royce зашифровал тайное послание в автомобиле Wraith Kryptos

Компания Rolls-Royce занялась криптографией – новая версия купе Wraith Kryptos скрывает в дизайнерской отделке тайное послание для владельца авто.

Rolls-Royce Wraith Kryptos. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Wraith Kryptos Collection будет изготовлен тиражом всего 50 экземпляров. Технически автомобиль ничем не отличается от других представителей семейства Wraith, но дизайн и эксклюзивные решения, использованные при создании серии Kryptos, в очередной раз удивляют своей оригинальностью.

Главная интрига – специальный код. Непосвященному зрителю эти шифры кажутся декоративными элементами, созданными исключительно для эстетического удовольствия. Для тех же, кто решит присмотреться поближе, эти узоры откроют удивительный мир криптографии.

Rolls-Royce Wraith Kryptos. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Лишь два человека в мире знают, что зашифровано в послании – дизайнер Кэтрин Леман и руководитель компании Торстен Мюллер-Отвос. Клиенты смогут попробовать себя в декодировании сообщений и передать свои ответы через приложение Whispers, доступ к которому имеют только владельцы автомобилей марки.

Первое сообщение скрывается в основании фигурки "Дух экстаза" на капоте купе: гравировка и вставки из зеленой эмали представляют собой закодированный шифр.

Rolls-Royce Wraith Kryptos. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Кузов цвета Delphic Grey обладает особым эффектом – на солнечном свету проявляется сине-зеленый перелив чешуек слюды. Автомобили украшает двойная декоративная линия – зеленая сверху и серая – снизу. Обе линии дают подсказки к коду, скрытому в салоне автомобиля. Довершают образ частично полированные диски с выкрашенной в серый оттенок серединой и контрастным зеленым кантом.

Rolls-Royce Wraith Kryptos. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Следующий код зашифрован в накладках на пороги. Фирменную монограмму "RR" на подголовниках заменил самый заметный фрагмент шифра.

Rolls-Royce Wraith Kryptos. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Wraith Kryptos. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Для отделки салона может использоваться светло-серая или черная кожа. Потолок Wraith Kryptos украсили яркой композицией, изображающей движущийся поток данных. Этот мотив продолжается в кожаной отделке дверей с зеленым кантом.

Rolls-Royce Wraith Kryptos. Фото: rolls-roycemotorcars.com

В кармане дверей появилась мягкая горизонтальная подсветка, а яркость линий постепенно уменьшается к нижней части. Вышивка на центральной консоли повторяет узор линий на дверях.

Rolls-Royce Wraith Kryptos. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rolls-Royce выпустит 50 "Серебряных пуль".