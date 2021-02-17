Rolls-Royce создал эксклюзивный Phantom из редкого материала

Rolls-Royce представил эксклюзивную модель Phantom, созданную из дерева породы Коа, которое растет только на Гавайских островах. Автомобиль сделали на заказ и воссоздали его в ретро-стиле.

На поиск идеального образца Коа ушло три года. По словам мастера Rolls-Royce по обработке дерева, это был "один шанс на миллион". Эта порода растет на территории парков и заповедников, которые охраняются. Коа можно брать только из частных сельскохозяйственных угодий и оно имеет специфические условия выращивания. Об этом рассказали в Rolls-Royce.

Задняя часть эксклюзивного Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce

Выполнение кузова Phantom подобранное в тон образца 1934 года Packard Twelve Coupe – автомобиля из коллекции заказчика. Для модели выбрали глубокий синий цвет с серыми линиями на кузове и покрасили центры колесных дисков. На двери водителя и пассажира нанесены инициалы заказчика и его жены – "JBS Jr" и "LAS".

Пороги также украсили индивидуальными накладками, на которых выбита надпись: "Сделано вручную в Гудвуде, Англия, для Лауры & Джека Бойда Смита".

На потолке салона Phantom дизайнеры воссоздали звездное небо, повторяющее небосвод над Кливлендом – местом рождения заказчика авто. Рисунок состоит из 1420 оптоволоконных огней на фоне темно-синей кожи.

Салон Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce

Автомобиль также имеет изготовленный в единственном экземпляре персональный набор для пикника. Материалы сундука, как и салон, созданные из дерева коа, нержавеющей стали и кожи серого цвета. В набор входят:

бокалы для вина ручной работы и декантер венгерской фабрики Ajka Crystal factory

изготовленные в Англии приборы из нержавеющей стали

фарфоровые тарелки от Wedgwood.

Набор для пикника в Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , Джастин Бибер получил уникальный Rolls-Royce, произведенный мастерами американского кузовного ателье West Coast Customs.

Для его создания они вдохновлялись видом футуристического Audi RSQ Concept 2004 года, который сделали специально для фильма "Я, робот", и электрокара Rolls-Royce 103EX 2016 года.