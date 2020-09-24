Rolls-Royce презентовал самый крупный Ghost

Британская компания Rolls-Royce представила удлиненную версию своей новой модели Ghost.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Представительский лимузин создан на базе недавно представленного седана Ghost восьмого поколения.

Rolls-Royce Ghost Extended. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Новый роскошный представитель семейства Ghost на 170 мм длиннее стандартной модели, что позволило существенно увеличить пространство для пассажиров заднего ряда. По объему салона новинка уступает только флагманскому длиннобазному Rolls-Royce Phantom Extended.

Впервые Ghost Extended получил особые задние кресла “Serenity Seat”, аналогичные сиденья можно встретить разве что в салоне первого класса в самолетах.

Rolls-Royce Ghost Extended. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Между сиденьями располагается отделение для шампанского и сопутствующих аксессуаров. Особое внимание к деталям – один из ключевых принципов в работе компании Rolls-Royce, поэтому после тщательного изучения вопроса и консультации с лучшими сомелье, холодильник снабдили двумя режимами охлаждения, для винтажного и ординарного шампанского.

Rolls-Royce Ghost Extended. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Для создания максимального комфорта в салоне были использованы лучшие материалы для шумо- и звукоизоляции, общая масса которых составила 100 кг. Кроме того, по словам создателей, Ghost Extended является "самым технологически совершенным" Rolls-Royce за всю историю существования компании. Например, он получил уникальную систему очистки воздуха, цветной проекционный дисплей, систему автоматической парковки и лазерные фары, обеспечивающих видимость на расстоянии до 600 метров.

Rolls-Royce Ghost Extended. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Под капотом новинки скрывается 6,75-литровый V12 с двумя турбинами. Он способен выдавать "на гора" 571 л.с., а крутящий момент достигает 850 Нм. Вся эта мощь передается ко всем четырем ведущим колесам посредством 8-ступенчатого "автомата". Кроме того, Ghost Extended имеет полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами для лучшей маневренности.

Пневматическая подвеска Magic Carpet Ride, которая дебютировала в свое время на модели Phantom, для Ghost была модернизирована. Она получила название Planar Suspension System. Одной из ее конструктивных особенностей – дополнительные демпферы, которые закреплены не на нижних, а на верхних сдвоенных рычагах передней подвески. По мнению создателей, такое решение улучшает стабильность на прямой и делает поездку более комфортабельной. Кроме того, саморегулирующиеся пневматические стойки обеспечивают неизменную величину клиренса независимо от нагрузки.

Rolls-Royce Ghost Extended. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Первые экземпляры Rolls-Royce Ghost Extended поступят к покупателям в конце нынешнего года.

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