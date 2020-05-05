Rolls-Royce победил в пустынном ралли: видео

Появилось интересное видео с участием внедорожника Rolls-Royce Cullinan в американском Rebelle Rally.

Rolls-Royce Cullinan на Rebelle Rally 2019 rebellerally.com

Появление в модельном ряду компании Rolls Royce первого в истории марки внедорожника вызвало много споров. Многие посчитали это не более чем данью моде, но оказалось, что это действительно хороший внедорожник.

В США ежегодно проходит много интересных автомобильных мероприятий. Одно из них – женское ралли Rebelle, которое в нынешнем году отметит свою 5-ю годовщину. Дистанция ралли составляет 2000 миль (3218 км) по территории штатов Невада и Калифорния.

Это очень демократичные соревнования, так как в них могут принимать участие исключительно серийные автомобили, а никакие технические переделки не допускаются. Машины делятся на два класса – кроссоверы с несущим кузовом, а также рамные SUV и пикапы.

Rolls-Royce Cullinan на Rebelle Rally 2019 rebellerally.com

В прошлогодней гонке принял участие экипаж Эмми Холл и Ребекка Донахью. Они соревновались в категории кроссовер на Rolls Royce. Выиграв ралли в 2018 году на Jeep Wrangler Rubicon, они надеялись повторить свой успех на Cullinan.

Победный зкипаж: Ребекка Донахью (слева) и Эмми Холл rebellerally.com

Несмотря на внушительные размеры и вес, внедорожник с честью справился с песком, дюнами и узкими гравийными тропами. В этом ему помогал мощный 6,75-литровый V12 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента, 8-ступенчатый "автомат" и система полного привода.

Как это была, можно увидеть на видео:

Как писал ранее OBOZREVATEL, модель Cullinan оказалась очень востребованной в Украине.

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