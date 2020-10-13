Rolls-Royce лишили светящейся фигурки "Дух экстаза"

Светящаяся в темноте фигурка "Дух экстаза" оказалась под запретом.

Об этом сообщает The Daily Mail. Напомним, что статуэтка с 1923 года является неотъемлемой частью всех автомобилей Rolls-Royce. С 2016 года появилась возможность заказать миниатюрную скульптуру из матового хрусталя со встроенной подсветкой.

Знаменитая фигурка "Дух экстаза" – настоящее произведение искусства press.rolls-roycemotorcars.com

Данная опция была доступна по цене 3,5 тысячи фунтов покупателям седанов Phantom и Ghost, купе Wraith, кабриолета Dawn и кроссовера Cullinan. Оказалось, что, согласно директиве Евросоюза UNECR48 "Единообразные положения, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации", такой элемент считается недопустимым, поскольку является источником светового загрязнения.

Знаменитая фигурка "Дух экстаза" украшает автомобили Rolls-Royce c 1923 года press.rolls-roycemotorcars.com

Департамент транспорта Великобритании, который осуществляет надзор за Агентством по сертификации транспортных средств (VCA), также подчеркнул, что использование на автомобилях каких-либо светящихся элементов, кроме светотехники, запрещено и такие машины не могут быть сертифицированы.

"Дух экстаза" с подсветкой на первом полноприводном внедорожнике Rolls-Royce Cullinan press.rolls-roycemotorcars.com

Клиентам, которые уже заказали автомобиль и оплатили эту опцию, предложат либо вернуть средства, либо заменить на любой другой вариант фигурки без подсветки. А на автомобилях, где она уже установлена, компания будет вынуждена отключить подсветку "Духа экстаза" во время ближайшего ТО.

Впервые светящийся "Дух экстаза" представили в 2016 году на концепт-каре Rolls-Royce 103EX. В том же году оригинальная фигурка появилась в списке опций, но теперь она объявлена "вне закона".

Подсвеченная фигурка "Дух экстаза" предлагается в качестве опции с 2016 года press.rolls-roycemotorcars.com

По словам украинского представительства компании Rolls-Royce Motor Cars Kyiv, данная опция у нас в стране недоступна, но и популярностью у многочисленных покупателей Rolls-Royce в прежние годы не пользовалась.

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